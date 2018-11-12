В Уганді в результаті пожежі в школі загинули 11 людей

Фото: пожежа в школі (twitter.com/AaronAinomugis3)

Передбачається, що група раніше виключених школярів підпалила будівлю

В Уганді в результаті пожежі в гуртожитку щонайменше загинули 11 студентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Повідомляється, що гуртожиток навмисне підпалила група студентів, яких раніше иключили зі школи. Поліція затримала трьох студентів, які можуть допомогти поліцейським провести розслідування.

Наголошується, що ця пожежа у школі стала третьою з початку року.

Нагадаємо, в результаті пожеж в Каліфорнії (США) загинули понад 30 осіб, а також були знищені 45 тисяч гектарів лісу. Найбільше жертв - в містечку Парадайс на півночі штату, де стихія забрала життів 29. Кількість жертв вже зрівнялася з найбільш смертоносним пожежею в історії Каліфорнії в 1933 році.

Передбачається, що кількість жертв буде збільшуватися, так як безліч людей вважаються зниклими безвісти. Крім того, пожежа вже знищила 45 тисяч гектарів лісу. Тільки в Парадайсе згоріли понад 6,4 тис. будинків. У боротьбі з вогнем задіяні близько 4 тисяч пожежників, літаки і вертольоти.