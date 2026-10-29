Уганда заявила, що десятки її громадян загинули або зникли безвісти на війні проти України

27 громадян Уганди загинули або зникли безвісти на війні проти України. Їх завербували служити у російській армії.

Проо це передає РБК-Україна з посиланням на лист посольства Уганди в Москві до її Міністерства закордонних справ, передає Reuters.

Уганда б'є на сполох

Двадцять сім угандійців, які були завербовані для участі в боях на боці армії РФ в Україні, були вбиті або вважаються загиблими.

У листі названо імена 11 угандійців, чиї тіла підтверджено загиблими, та 16, чиї тіла ніде не вдалося знайти, зокрема серед військовополонених.

Посольство Уганди заявило, що отримало інформацію від Міністерства закордонних справ Росії через дипломатичне повідомлення.

Посадовець міністерства закордонних справ Уганди підтвердив справжність листа.

Росія вербує африканців

Африканських чоловіків все частіше заманюють до Росії обіцянками роботи. Пізніше вони опиняються на передовій в Україні, що викликає гнів у таких країнах, як Кенія, Гана та Південна Африка.

Україна минулого року заявила, що понад 1400 громадян з трьох десятків африканських країн воюють на боці російських військ на її території, причому деякі з них були завербовані обманом.

Російська влада заперечує незаконне вербування громадян Африки для участі в бойових діях в Україні.