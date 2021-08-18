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Уганда временно примет 2000 беженцев из Афганистана по просьбе США

Автор: Анна Полисученко

Уганда временно примет 2000 беженцев из Афганистана по просьбе США. Ожидается, что беженцы будут прибывать группами по 500 человек уже начиная со следующего вторника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Вчера правительство США обратилось с просьбой к президенту Йовери Мусевени, и он разрешил им доставить 2000 афганских беженцев в Уганду", - заявила младший министр Уганды по оказанию помощи, готовности к стихийным бедствиям и беженцам Эстер Аньякун Давиния.

С помощью Агентства ООН по делам беженцев и других правительственных организаций сотни беженцев будут задокументированы и проверены перед переселением в другое место.

По словам министра, беженцы будут находиться на территории Уганды около 3 месяцев.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, Уганда является крупнейшей страной приема беженцев в Африке и четвертой в мире с 1,4 млн беженцев.

Ранее мы писали, про "Талибан" и шариат: почему люди так быстро пытаются покинуть Афганистан.

Также Эстония готова принять до 10 беженцев из Афганистана.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистанУганда