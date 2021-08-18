Уганда временно примет 2000 беженцев из Афганистана по просьбе США

"Вчера правительство США обратилось с просьбой к президенту Йовери Мусевени, и он разрешил им доставить 2000 афганских беженцев в Уганду", - заявила младший министр Уганды по оказанию помощи, готовности к стихийным бедствиям и беженцам Эстер Аньякун Давиния.

С помощью Агентства ООН по делам беженцев и других правительственных организаций сотни беженцев будут задокументированы и проверены перед переселением в другое место.

По словам министра, беженцы будут находиться на территории Уганды около 3 месяцев.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, Уганда является крупнейшей страной приема беженцев в Африке и четвертой в мире с 1,4 млн беженцев.