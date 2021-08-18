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Уганда тимчасово прийме 2000 біженців з Афганістану на прохання США

Автор: Анна Полисученко

Уганда тимчасово прийме 2000 біженців з Афганістану на прохання США. Очікується, що біженці прибуватимуть групами по 500 осіб вже починаючи з наступного вівторка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Вчора уряд США звернувся з проханням до президента Йовері Мусевені, і він дозволив їм доставити 2000 афганських біженців в Уганду", - заявила молодший міністр Уганди з надання допомоги, готовності до стихійних лих і біженців Естер Аньякун Давінія.

За допомогою Агентства ООН у справах біженців та інших урядових організацій сотні біженців будуть задокументовані і перевірені перед переселенням в інше місце.

За словами міністра, біженці будуть перебувати на території Уганди близько 3 місяців.

За даними Агентства ООН у справах біженців, Уганда є найбільшою країною прийому біженців в Африці і четвертою в світі з 1,4 млн біженців.

Раніше ми писали, про "Талібан" і шаріат: чому люди так швидко намагаються покинути Афганістан.

Також Естонія готова прийняти до 10 біженців з Афганістану.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанУганда