Уганда тимчасово прийме 2000 біженців з Афганістану на прохання США

"Вчора уряд США звернувся з проханням до президента Йовері Мусевені, і він дозволив їм доставити 2000 афганських біженців в Уганду", - заявила молодший міністр Уганди з надання допомоги, готовності до стихійних лих і біженців Естер Аньякун Давінія.

За допомогою Агентства ООН у справах біженців та інших урядових організацій сотні біженців будуть задокументовані і перевірені перед переселенням в інше місце.

За словами міністра, біженці будуть перебувати на території Уганди близько 3 місяців.

За даними Агентства ООН у справах біженців, Уганда є найбільшою країною прийому біженців в Африці і четвертою в світі з 1,4 млн біженців.