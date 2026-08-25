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UFORCE показала найбільший дрон MAGURA: в чому його особливості

11:59 25.08.2026 Вт
2 хв
Що вміє новий морський дрон MV11 від UFORCE?
aimg Лев Шевченко
UFORCE показала найбільший дрон MAGURA: в чому його особливості Фото: MV11 (UFORCE)
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Українська компанія UFORCE вперше продемонструвала морський дрон MV11 - найбільшого представника родини MAGURA - під час параду дронів до Дня Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Найбільший дрон родини MAGURA

Під час дронового параду, що відбувся на Дніпрі до Дня Незалежності, була представлена вся поточна лінійка MAGURA - і серед неї новий дрон MV11. Його розробило дизайн- та R&D-бюро UFORCE у Португалії із залученням міжнародних інвестицій і з фокусом на виконанні завдань Сил оборони України.

Зазначається, що MV11 є найбільшим дроном у своєму класі. На відміну від попередніх моделей родини, це вже не лише ударна чи розвідувальна платформа, а транспортний носій, здатний перевозити інші безпілотні системи та обладнання.

Ключова особливість дрона - здатність запускати більшу кількість носіїв безпосередньо зі свого борту, перетворюючись на мобільну морську базу для інших безпілотних систем.

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Для яких завдань призначений дрон

Завдяки збільшеним габаритам, корисному навантаженню до 2200 кг та автономності до семи діб, MV11 може працювати як платформа-носій: доставляти, запускати та забезпечувати підтримку інших дронів далеко від берега.

Модель призначена для розвідки, спостереження, підтримки десантних операцій, а також постачання пального й обладнання для інших морських безпілотників (USV) - і всі ці завдання здатна виконувати цілодобово та за будь-яких погодних умов.

За словами CEO UFORCE Олега Рогинського, MV11 - це платформа, яка забезпечує мультидоменність: один носій, що несе й запускає інші безпілотні системи далеко від берега для операцій у всіх доменах.

Під час першого в історії України параду дронів на Дніпрі 24 серпня показали флот безекіпажних катерів Sea Baby, Magura та "Сарган".

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