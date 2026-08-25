UFORCE показала найбільший дрон MAGURA: в чому його особливості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний" .

Найбільший дрон родини MAGURA

Під час дронового параду, що відбувся на Дніпрі до Дня Незалежності, була представлена вся поточна лінійка MAGURA - і серед неї новий дрон MV11. Його розробило дизайн- та R&D-бюро UFORCE у Португалії із залученням міжнародних інвестицій і з фокусом на виконанні завдань Сил оборони України.

Зазначається, що MV11 є найбільшим дроном у своєму класі. На відміну від попередніх моделей родини, це вже не лише ударна чи розвідувальна платформа, а транспортний носій, здатний перевозити інші безпілотні системи та обладнання.

Ключова особливість дрона - здатність запускати більшу кількість носіїв безпосередньо зі свого борту, перетворюючись на мобільну морську базу для інших безпілотних систем.

Для яких завдань призначений дрон

Завдяки збільшеним габаритам, корисному навантаженню до 2200 кг та автономності до семи діб, MV11 може працювати як платформа-носій: доставляти, запускати та забезпечувати підтримку інших дронів далеко від берега.

Модель призначена для розвідки, спостереження, підтримки десантних операцій, а також постачання пального й обладнання для інших морських безпілотників (USV) - і всі ці завдання здатна виконувати цілодобово та за будь-яких погодних умов.

За словами CEO UFORCE Олега Рогинського, MV11 - це платформа, яка забезпечує мультидоменність: один носій, що несе й запускає інші безпілотні системи далеко від берега для операцій у всіх доменах.