UFORCE показала самый большой дрон MAGURA: в чем его особенности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный" .

Крупнейший дрон семьи MAGURA

Во время дронового парада, состоявшегося на Днепре ко Дню Независимости, была представлена вся текущая линейка MAGURA – и среди нее новый дрон MV11. Его разработало дизайн- и R&D-бюро UFORCE в Португалии с привлечением международных инвестиций и с фокусом на выполнении задач Сил обороны Украины.

Отмечается, что MV11 является самым крупным дроном в своем классе. В отличие от предыдущих моделей семьи, это уже не только ударная или разведывательная платформа, но и транспортный носитель, способный перевозить другие беспилотные системы и оборудование.

Ключевая особенность дрона – способность запускать большее количество носителей непосредственно со своего борта, превращаясь в мобильную морскую базу для других беспилотных систем.

Для каких задач предназначен дрон

Благодаря увеличенным габаритам, полезной нагрузке до 2200 кг и автономности до семи суток, MV11 может работать как платформа-носитель: доставлять, запускать и обеспечивать поддержку других дронов вдали от берега.

Модель предназначена для разведки, наблюдения, поддержки десантных операций, а также поставки горючего и оборудования для других морских беспилотников (USV) – и все эти задачи способны выполнять круглосуточно и при любых погодных условиях.

По словам CEO UFORCE Олега Рогинского, MV11 – это платформа, которая обеспечивает мультидоменность: один носитель, несущий и запускающий другие беспилотные системы вдали от берега для операций во всех доменах.