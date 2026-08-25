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UFORCE показала самый большой дрон MAGURA: в чем его особенности

11:59 25.08.2026 Вт
2 мин
Что умеет новый морской дрон MV11 от UFORCE?
aimg Лев Шевченко
UFORCE показала самый большой дрон MAGURA: в чем его особенности Фото: MV11 (UFORCE)
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Украинская компания UFORCE впервые продемонстрировала морской дрон MV11 – крупнейшего представителя семьи MAGURA – во время парада дронов ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Крупнейший дрон семьи MAGURA

Во время дронового парада, состоявшегося на Днепре ко Дню Независимости, была представлена вся текущая линейка MAGURA – и среди нее новый дрон MV11. Его разработало дизайн- и R&D-бюро UFORCE в Португалии с привлечением международных инвестиций и с фокусом на выполнении задач Сил обороны Украины.

Отмечается, что MV11 является самым крупным дроном в своем классе. В отличие от предыдущих моделей семьи, это уже не только ударная или разведывательная платформа, но и транспортный носитель, способный перевозить другие беспилотные системы и оборудование.

Ключевая особенность дрона – способность запускать большее количество носителей непосредственно со своего борта, превращаясь в мобильную морскую базу для других беспилотных систем.

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Для каких задач предназначен дрон

Благодаря увеличенным габаритам, полезной нагрузке до 2200 кг и автономности до семи суток, MV11 может работать как платформа-носитель: доставлять, запускать и обеспечивать поддержку других дронов вдали от берега.

Модель предназначена для разведки, наблюдения, поддержки десантных операций, а также поставки горючего и оборудования для других морских беспилотников (USV) – и все эти задачи способны выполнять круглосуточно и при любых погодных условиях.

По словам CEO UFORCE Олега Рогинского, MV11 – это платформа, которая обеспечивает мультидоменность: один носитель, несущий и запускающий другие беспилотные системы вдали от берега для операций во всех доменах.

Во время первого в истории Украины парада дронов на Днепре 24 августа показал флот безэкипажных катеров Sea Baby, Magura и "Сарган".

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