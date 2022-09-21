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UFC підписала наймолодшого бійця в історії: хто цей талант

Фото: Талановитий проспект Рауль Росас-молодший (twitter.com/mmamania)
Автор: Антон Федорців

Найпопулярніша організація змішаних єдиноборств – Ultimate Fighting Championship – оновила віковий рекорд, підписавши контракт із Раулем Росасом-молодшим із Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Junkie.

Новачку провідного бійцівського чемпіонату всього 17 років. Він став наймолодшим бійцем UFC в історії.

Росас-молодший дебютував у змішаних єдиноборствах ще в листопаді торік. Із тих пір легковаговик встиг провести 6 поєдинків. У всіх двобоях юний мексиканець переміг. Зокрема, 5 поєдинків він зумів завершити достроково.

Останній наразі бій Росас-молодший провів 20 вересня. Його поєдинок проти Мандо Гутьєрреса був головною подією турніру Contender Series 55. Новачок UFC здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Раніше бійцівський чемпіонат зібрався організувати турнір в Африці. Функціонери Ultimate Fighting Championship провели серію перемовин для проведення змагань на новому континенті. Найімовірніше, змагання прийме Йоганнесбург.

До слова, зірковий Макгрегор анонсував повернення в октагон у 2023 році.

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