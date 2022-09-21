UFC підписала наймолодшого бійця в історії: хто цей талант

Новачку провідного бійцівського чемпіонату всього 17 років. Він став наймолодшим бійцем UFC в історії.

Росас-молодший дебютував у змішаних єдиноборствах ще в листопаді торік. Із тих пір легковаговик встиг провести 6 поєдинків. У всіх двобоях юний мексиканець переміг. Зокрема, 5 поєдинків він зумів завершити достроково.

Останній наразі бій Росас-молодший провів 20 вересня. Його поєдинок проти Мандо Гутьєрреса був головною подією турніру Contender Series 55. Новачок UFC здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Раніше бійцівський чемпіонат зібрався організувати турнір в Африці. Функціонери Ultimate Fighting Championship провели серію перемовин для проведення змагань на новому континенті. Найімовірніше, змагання прийме Йоганнесбург.