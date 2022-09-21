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UFC подписала самого молодого бойца в истории: кто этот талант

Фото: Талантливый проспект Рауль Росас-младший (twitter.com/mmamania)
Автор: Антон Федорцив

Самая популярная организация смешанных единоборств – Ultimate Fighting Championship – обновила возрастной рекорд, подписав контракт с Раулем Росасом-младшим из Мексики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Junkie.

Новичку ведущего бойцовского чемпионата всего 17 лет. Он стал самым молодым бойцом UFC в истории.

Росас-младший дебютировал в смешанных единоборствах еще в ноябре прошлого года. С тех пор легковес успел провести шесть поединков. Во всех поединках юный мексиканец победил. В частности, пять противостояний он сумел завершить досрочно.

Последний бой Росас-младший провел 20 сентября. Его поединок против Мандо Гутьеррес был главным событием турнира Contender Series 55. Новичок UFC одержал победу единогласным решением судей.

Ранее бойцовский чемпионат собрался организовать турнир в Африке. Функционеры Ultimate Fighting Championship провели серию переговоров по проведению соревнований на новом континенте. Скорее всего, соревнование примет Йоханнесбург.

К слову, звездный Макгрегор анонсировал возвращение в октагон в 2023 году.

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