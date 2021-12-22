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В Уэльсе будут штрафовать тех, кто может работать из дома, но едут в офис

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Уэльс, Среда 22 декабря 2021 12:34
В Уэльсе будут штрафовать тех, кто может работать из дома, но едут в офис Фото: в Уэльсе будут штрафовать тех, кто может работать из дома, но едут в офис (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Уэльсе будут штрафовать работников, которые идут на работу в офис, хотя они могут работать из дома. Сумма штрафа составит 60 фунтов стерлингов (2 175 грн), за повторное нарушение придется заплатить 1000 (36 251 грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как заявил официальный представитель правительства Уэльса, таким образом "были приняты дополнительные меры для ограничения распространения коронавируса и защиты здоровья населения".

"С понедельника сотрудники будут получать фиксированный штраф в размере 60 фунтов стерлингов, а компании будут налагать штрафы в размере 1000 фунтов стерлингов каждый раз, когда они нарушают правило", - говорится в сообщении.

Отмечено, что до сих пор удаленная работа в Уэльсе была лишь рекомендацией, а не требованием, но региональное правительство решило действовать жестче и запретить работать в офисах, кроме случаев, когда для этого есть надлежащее обоснование.

В свою очередь такое нововведение раскритиковали и консерваторы и либеральные демократы в парламенте Уэльса.

По словам демократов, работников не стоило бы наказывать вообще, потому что они в более уязвимой ситуации и зависят от начальства.

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