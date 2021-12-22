В Уельсі штрафуватимуть тих, хто може працювати з дому, але їдуть до офісу

В Уельсі штрафуватимуть працівників, які йдуть на роботу в офіс, хоча вони можуть працювати з дому. Сума штрафу становитиме 60 фунтів стерлінгів (2 175 грн), за повторне порушення доведеться заплатити 1000 (36 251 грн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як заявив офіційний представник уряду Уельсу, таким чином "було вжито додаткових заходів для обмеження поширення коронавірусу та захисту здоров'я населення".

"З понеділка робітники отримуватимуть фіксований штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів, а компанії накладатимуть штрафи у розмірі 1000 фунтів стерлінгів щоразу, коли вони порушують правило", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до цього часу віддалена робота в Уельсі була лише рекомендацією, а не вимогою, але регіональний уряд вирішив діяти жорсткіше та заборонити працювати в офісах, крім випадків, коли для цього є належне обґрунтування.

Своєю чергою таке нововведення розкритикували і консерватори, і ліберальні демократи в парламенті Уельсу.

За словами демократів, працівників не варто було б карати взагалі, бо вони у більш уразливій ситуації та залежать від начальства.