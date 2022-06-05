ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

Новость на русском →
Кардіфф, Неділя 05 червня 2022 12:00
Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Фото: Збірна України за крок від Мундіалю в Катарі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Телетрансляція фіналу плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022 між валлійською та українською збірними буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких телеканалах, підкаже РБК-Україна.

Матч Уельс – Україна відбудеться в Кардіффі на арені "Кардіфф Сіті Стедіум". Початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч можна буде переглянути на телеканалі "Індиго". Трансляція розпочнеться о 18:50. Також поєдинок покаже канал "Футбол 1", починаючи з тієї ж пори. Передуватиме трансляції студія "Головна команда". Старт о 17:45.

Також матч Уельс – Україна можна переглянути на платформі OLL.TV. Прямі трансляції поєдинків "синьо-жовтих" там доступні в пакеті Ultra oll inclusive.

Переможець протистояння Уельсу та України вийде на Мундіаль у Катарі. Володар останньої путівки на ЧС-2022 потрапить у групу B турніру, де його суперниками стануть збірні Англії, Ірану та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку Уельсу та України у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України ЧМ-2022 Медиа группа Украина Футбол
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні