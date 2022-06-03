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Уэльс – Украина: прогноз на матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Фото: Сборная Украины имеет равные шансы с валлийцами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В финале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Уэльса примет национальную команду Украины.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Уэльс – Украина состоится в Кардиффе 5 июня на арене "Кардифф Сити Стэдиум". Начало поединка в 19.00 по киевскому времени.

Британские специалисты из William Hill считают шансы команд примерно равными. На победу валлийцев можно поставить с коэффициентом 2,62. Зато успех "сине-желтых" оценили кэфом 2,80. На ничью по итогам 90 минут принимают ставки с баллом 2,90.

Что касается специальных ставок, то любители рискнуть могут заложиться на то, что сборная Украины забьет в последние 15 минут первого тайма с коэффициентом 7,50. Космический кэф на дубль форварда Романа Яремчука – 19,00.

В австрийской конторе Bwin предлагают похожие коэффициенты. На победу сборной Уэльса принимают ставки с кэфом 2,60. Вероятный успех украинцев был оценен баллом в 2,85. Наименее вероятной остается ничья – 3,10.

Солидный коэффициент на минимальную победу "сине-желтых" – 7,25. Тем временем итоговый результат 1:3 в пользу команды Александра Петракова увеличит выигрыш в 23 раза.

Победитель противостояния Уэльса и Украины получит путевку на Мундиаль. На чемпионате мира-2022 в Катаре он сыграет в группе B, где его соперниками станут сборные Англии, Ирана и Соединенных Штатов.

К слову, ранее собрали реакции соцсетей на победу сборной Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

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