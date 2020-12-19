Уэльс и Шотландия вводят локдаун со смягчением только на Рождество

Уэльс и Шотландия вводят локдаун, но в разные даты. На Уэльсе ужесточение карантина состоится уже с 20 декабря, а в Шотландии - 26-го.

Об этом сообщает BBC.

В обеих частях Великобритании отказались от нескольких дней смягчения ограничений (23-27 декабря) и теперь смягчение будут работать только на день Рождества 25 декабря.

В Шотландии до 25 декабря останутся прежние ограничения, а с 26-го ужесточат до четвертого уровня, как в Уэльсе, а также в Лондоне и двух графствах Англии - Эссексе и Кенте.

В рамках ограничений в Шотландии запретят посещение других частей страны в течение праздничного периода, отложат возобновление школьных занятий - до 18 января. Также будут закрыты фитнесс-центры, заведения отдыха и магазины товаров не первой необходимости. Все эти меры будут действовать минимум три недели.

Те же ограничения будут действовать на Уэльсе, но уже с воскресенья.

Ограничения, введенные сегодня в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который распространяется быстрее.

Ранее сообщалось, что во вторник в Швейцарии введут усиленный карантин. В стране фиксируют рост количества случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, с 24 декабря по 6 января в Италии вводится общенациональный карантин. Такое решение 18 декабря объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.