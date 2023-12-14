УЄФА звинуватив фанатів збірної України в расизмі: яке покарання для команди
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) закрив частину трибун на наступний домашній поєдинок національної команди України. На такий крок функціонери пішли через расистську поведінку вболівальників у матчі кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Поєдинок Україна – Італія відбувся 20 листопада в німецькому Леверкузені (0:0). Матч на стадіоні "БайАрена" був номінально домашнім для "синьо-жовтих", які змушені грати за межами батьківщини через повномасштабне вторгнення РФ.
Пильні інспектори УЄФА зафіксували прояви расизму з боку фанатів збірної України. Як наслідок, дисциплінарний комітет спілки вирішив частково закрити трибуни (не менше 5000 місць) в наступному домашньому поєдинку національної команди. Окрім того, Українська асоціація футболу заплатить 20 тисяч євро штрафу.
"Синьо-жовті" наступний матч удома можуть зіграти 26 березня. У цей день підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Ізраїлем або Ісландією у фіналі плей-офф за місце на Євро-2024. Для цього 21 березня збірна України зобов'язана перемогти Боснію і Герцеговину.
УЄФА нещодавно розкрив призовий фонд чемпіонату Європи 2024 року. Між командами-учасницями розділять 331 млн євро. Кваліфікація на прийдешній форум гарантовано принесе збірній України 9,25 млн євро.
До слова, раніше УЄФА провів церемонію жеребкування чемпіонату Європи.
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