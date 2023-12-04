Призові Євро-2024: УЄФА розкрив, скільки потенційно заробить збірна України

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив призовий фонд чемпіонату Європи 2024 року. Національна команда України залишається претендентом на поїздку на форум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Функціонери заклали 331 млн призових на Євро-2024. На попередньому чемпіонаті між усіма учасниками розділили таку ж суму.

Кваліфікація на прийдешній форум гарантовано принесе кожній збірній 9,25 млн євро. Перемога на груповому етапі турніру збагатить команди на 1 млн у євровалюті, нічия – на 0,5 млн. На кожній стадії плей-офф гонорар зростатиме. Зокрема, вихід до 1/8 фіналу Євро-2024 дозволить заробити 1,5 млн євро. Перемога ж у чемпіонаті Європи – ще 8 млн євро.

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Повний розподіл призових на Євро-2024:

кваліфікація на турнір – 9,25 млн євро

перемога на груповому етапі – 1 млн євро

нічия на груповому етапі – 0,5 млн євро

вихід у 1/8 фіналу – 1,5 млн євро

вихід у 1/4 фіналу – 2,5 млн євро

вихід у 1/2 фіналу – 4 млн євро

вихід у фінал – 5 млн євро

перемога – 8 млн євро

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначаться в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.