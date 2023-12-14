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УЕФА обвинил фанатов сборной Украины в расизме: какое наказание для команды

Ньон, Четверг 14 декабря 2023 11:58
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УЕФА обвинил фанатов сборной Украины в расизме: какое наказание для команды Фото: Заполненные трибуны "БайАрены" перед противостоянием с Италией (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закрыл часть трибун на следующий домашний поединок национальной команды Украины. На такой шаг функционеры пошли из-за расистского поведения болельщиков в матче квалификации к Евро-2024 против сборной Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Поединок Украина – Италия состоялся 20 ноября в немецком Леверкузене (0:0). Матч на стадионе "БайАрена" был номинально домашним для "сине-желтых", вынужденных играть за пределами родины из-за полномасштабного вторжения РФ.

Бдительные инспекторы УЕФА зафиксировали проявления расизма со стороны фанатов сборной Украины. Как следствие, дисциплинарный комитет союза решил частично закрыть трибуны (не менее 5000 мест) в следующем домашнем поединке национальной команды. Кроме того, Украинская ассоциация футбола заплатит 20 тысяч евро штрафа.

"Сине-желтые" следующий матч дома могут сыграть 26 марта. В этот день подопечные Сергея Реброва встретятся с Израилем или Исландией в финале плей-офф за место на Евро-2024. Для этого 21 марта сборная Украины обязана победить Боснию и Герцеговину.

УЕФА недавно раскрыл призовой фонд чемпионата Европы 2024 года. Между командами-участницами разделят 331 млн евро. Квалификация на предстоящий форум гарантированно принесет сборной Украины 9,25 млн евро.

К слову, ранее УЕФА провел церемонию жеребьевки чемпионата Европы.

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