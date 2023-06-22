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УЄФА знайшов винного в скандалі з прапором України у фіналі Ліги чемпіонів

Фото: Національна команда виходить із прапорами України у відборі до Євро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу отримала від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) лист із роз'ясненням щодо інциденту з українським стягом у фіналі Ліги чемпіонів між англійським "Манчестер Сіті" та міланським "Інтером". Стюард намагався відібрати прапор у вболівальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

УЄФА провів розслідування і надіслав асоціації відповідь за підписом заступника генсекретаря Маркетті. Функціонери запевнили у відданості "підтримці українського футболу в ці темні часи".

"Щодо прикрого випадку в Стамбулі, то, будь ласка, будьте впевнені: це була неправомірна, необґрунтована ініціатива одного зі стюардів місцевого стадіону, що була миттєво припинена після того, як про неї стало відомо його вищим керівникам", – ідеться в листі.

Футбольна спілка запевнила, що шкодує через епізод і спричинені ним відчуття. Надалі УЄФА поообіцяла докласти всіх зусиль, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.

Упродовж фіналу Ліги чемпіонів стюарди кілька разів намагалися відібрати прапор України в одного з вболівальників. Він виклав відео інциденту в соцмережах. Пояснити власну поведінку допоміжний персонал арени в Стамбулі тоді не спромігся.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" вперше виграв Лігу чемпіонів у другому фіналі за три роки.

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