"Манчестер Сіті" Гвардіоли вперше в історії тріумфував у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, фінал

"Манчестер Сіті" – "Інтер" – 1:0

Гол: Родрі, 68

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"Містяни" зі старту взялися грати першим номером. Першого моменту довго чекати не довелося – на 6-й хвилині Сілва змістився з правого флангу в штрафний майданчик і з кута воротарського трохи не докрутив у дальню дев'ятку. Але продовження цей епізод не отримав.

"Нерадзуррі" надуважно грали в обороні та виявилися готовими до всіх ідей "Ман Сіті" в атаці. Час від часу міланці натякали і на свої можливості в нападі. Ось Брозовіч пробив із дистанції – неточно. А згодом Барелла не зумів покарати Едерсона за невдалий пас за межами власних володінь, пробивши надто слабко.

На 27-й уперше в епіцентрі подій опинився Холанд. Норвезький бомбардир увірвався до штрафного та пробив лівою у боротьбі з оборонцем – Онана в гандбольному стилі парирував м'яч. Згодом пильність воротаря "Інтера" пострілом із рикошетом перевірив Де Брюйне.

За ігрової переваги "містян" розпочалася і друга половина. Утім, перша нагода виникла в міланців. Лаутаро підстеріг помилку оборонців і вибіг на побачення з кіпером під кутом із варінтами бити або прострілювати. Обрав аргентинець перший і прогадав, бо Едерсон зіграв надійно.

А на 68-й хвилині "Манчестер Сіті" повів у рахунку. Небезпека прийшла з правого флангу атаки англійського гранда. Сілва перспективно прострілив від лінії поля, а на смузі карної зони опинився самотній Родрі та технічно поклав м'яч у незахищений кут воріт – 1:0.

"Інтер" міг відігратися ледь не в наступній атаці. Дімарко опинився на позиції центрфорварда та з відскока головою закинув м'яч за комірець Едерсону – поперечина. Тут же Лукаку пробив низом із кута штрафного, але бразильський воротар був готовий до такого розвитку подій.

Гра значно пожвавішала. "Містяни" та "нерадзуррі" почали відповідати атаками на атаки одні одних. На 78-й небезпечно прорвався крізь лінію оборони міланців Фоден і вийшов на ударну позицію. Однак, із його низовим ударом упорався Онана.

"Нерадзуррі" спробували змінити перебіг подій серією замін. Два резервісти організували момент на 88-й хвилині – Госенс скинув головою на Лукаку, а бельгієць головою пробив у воротаря. Проте, джокерів у кадровій колоді Сімоне Індзагі в цей вечір так і не знайшлося. Натомість Пеп Гвардіола досягнув головної цілі власників "Ман Сіті" – нарешті здобув перший Кубок чемпіонів для "містян" і третій для себе персонально.