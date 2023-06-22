УЕФА нашел виновного в скандале с флагом Украины в финале Лиги чемпионов

УЕФА провел расследование и направил ассоциации ответ за подписью заместителя генсекретаря Маркетти. Функционеры заверили в преданности "поддержке украинского футбола в эти темные времена".

"Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его высшим руководителям", – говорится в письме.

Футбольный союз заверил, что сожалеет из-за эпизода и вызванных им ощущений. В дальнейшем УЕФА пообещала приложить все усилия, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.

В течение финала Лиги чемпионов стюарды несколько раз пытались отобрать флаг Украины у одного из болельщиков. Он выложил видео инцидента в соцсетях. Объяснить собственное поведение вспомогательный персонал арены в Стамбуле тогда не смог.