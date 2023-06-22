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УЕФА нашел виновного в скандале с флагом Украины в финале Лиги чемпионов

Фото: Национальная команда выходит с флагами Украины в отборе к Евро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола получила от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо с разъяснением по поводу инцидента с украинским флагом в финале Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и миланским "Интером". Стюард пытался отобрать флаг у болельщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

УЕФА провел расследование и направил ассоциации ответ за подписью заместителя генсекретаря Маркетти. Функционеры заверили в преданности "поддержке украинского футбола в эти темные времена".

"Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его высшим руководителям", – говорится в письме.

Футбольный союз заверил, что сожалеет из-за эпизода и вызванных им ощущений. В дальнейшем УЕФА пообещала приложить все усилия, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.

В течение финала Лиги чемпионов стюарды несколько раз пытались отобрать флаг Украины у одного из болельщиков. Он выложил видео инцидента в соцсетях. Объяснить собственное поведение вспомогательный персонал арены в Стамбуле тогда не смог.

Напомним, английский "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов во втором финале за три года.

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