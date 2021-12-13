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УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов: в чем причина

Автор: Илона Свиридова

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время первой жеребьевки произошла техническая ошибка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter УЕФА.

Сообщается, что из-за технической проблемы с программным обеспечением поставщика услуг, который сообщает, какие команды имеют право играть друг с другом, произошла ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

"В результате розыгрыш был объявлен недействительным и будет полностью повторен в 15:00 по центральноевропейскому времени (16:00 по Киеву, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня на жеребьевке в соперники испанскому "Вильярреалу" вытащили шар с "Манчестер Юнайтед", который вообще не должен был попасть в эту корзину, поскольку команды играли на групповой стадии ЛЧ. В итоге ошибку признали значительной, чтобы отменить результаты.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о результатах первой жеребьевки.

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