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УЄФА заново проведе жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: у чому причина

Автор: Ілона Свиридова

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заново проведе жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Під час першого жеребкування сталася технічна помилка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter УЄФА.

Повідомляється, що через технічну проблему з програмним забезпеченням постачальника послуг, який повідомляє, які команди мають право грати одна з одною, сталася помилка у жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

"В результаті розіграш було оголошено недійсним і буде повністю повторено о 15:00 за центральноєвропейським часом (16:00 за Києвом, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні на жеребкуванні у суперники іспанському "Вільярреалу" витягли кулю з "Манчестер Юнайтед", яка взагалі не мала потрапити в цей кошик, оскільки команди грали на груповій стадії ЛЧ. У результаті помилку визнали значною, щоб скасувати результати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про результати першого жеребкування.

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