Месси против Роналду, а Зинченко против обидчиков Малиновского: результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
Фото: стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ (GettyImages)
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В ее ходе сформировались следующие пары:
- "Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания)
- "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
- "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)
- "Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)
- "Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
- "Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
- "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)
- "ПСЖ" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
В 1/8 финала представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могли.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.