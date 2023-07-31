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УЄФА замінив "Ювентус" у єврокубках на фіналіста Ліги конференцій

Фото: "Фіалки" програли фінал Ліги конференцій цьогоріч (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Італійська "Фіорентина" замінить дискваліфікований туринський "Ювентус" у розіграші Ліги конференцій 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

"Фіалки" зіграють у третьому за рангом європейському турнірі другий рік поспіль. Турнірний шлях тосканців розпочнеться з плей-офф кваліфікації.

"Фіорентина" замінила в турнірній сітці "Ювентус". Туринці втратили місце в Лізі конференцій через порушення фінансового фейр-плей. "Стара синьйора" також повинна сплатити 10 млн євро штрафу, який може зрости вдвічі з новими порушення в три прийдешні фінасові роки.

У сезоні 2022/23 флорентійці фінішували на 8-й сходинці Серії А та повинні були залишитися без єврокубків. Також "фіалки" дійшли до фіналу Ліги конференцій, де поступилися лондонському "Вест Хему" (1:2). Натомість у фіналі Кубка Італії "Фіорентина" програла "Інтеру" з тим же рахунком.

Жеребкування плей-офф Ліги конференцій відбудеться 7 серпня. "Фіалки" будуть сіяними на цій стадії турніру. Матчі останнього етапу відбору перед груповим етапом зіграють 24 серпня і 31 серпня.

До слова, полтавська "Ворскла" вдома здолала "Ділу" з Горі в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

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