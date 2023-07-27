"Ворскла" здобула вольову перемогу над "Ділою" на старті Ліги конференцій

Полтавська "Ворскла" виграла перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА 2023/24 проти "Діли" з грузинського Горі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

"Ворскла" – "Діла" – 2:1

Голи: Феліпе, 73, Кане, 90+3 – Ковталюк, 57

Стартовий відрізок зустрічі обидві команди провели обережно. Обмін моментами стався ближче до екватора першої половини. Нагоду Гейла вчасним виходом із воріт нівелював Ісенко. А от Кане у відповідь поцілив у стійку після прориву правим флангом.

Та далі гра знову заспокоїлася. Фактично до перерви сяка-така небезпека біля володінь обох голкіперів виникала хіба зі стандартів. У позиційних же атаках і "Ворсклі", і "Ділі" відверто бракувало останньої передачі.

Другий тайм розпочався в тому ж руслі. Порушили спокій на 57-й хвилині кавказці. Номінальним гостям вдався класичний випад – Віктор прострілив із правого флангу в центр штрафного майданчика, звідки Ковталюк потужним ударом у дотик відкрив рахунок.

Пропущений м'яч змусив полтавців заграти активніше. За якихось п'ять хвилин "Ворскла" організувала небезпеку після подачі кутового. Це Юрченко навісив на дальній бік штрафного, де Феліпе головою не зміг пробити Кучеренка. Згодом хавбек "Діли" Віктор із меж карної зони пробив у руки Ісенку.

А на 72-й хвилині "зелено-білі" зрівняли рахунок. Розпочалася гольова атака з відбору на чужій половині. Степанюк відкинув на Юрченка, а той запустив вперед Феліпе. Бразилець під гострим кутом вийшов на ударну позицію і "прошив" Кучеренка – 1:1!

Ледь не в наступній атаці "Ворскла" забила вдруге. Після чергового стандарту м'яч за лінію воріт "Діли" відправив Степанюк. Щоправда, за мить до цього форвард полтавців підіграв собі рукою. Суддівська бригада справедливо гол скасувала.

Команда Віктора Скрипника, однак, не здалася і таки досягла свого в ендшпілі. На третій доданій арбітром хвилині переможний м'яч організувала зв'язка легіонерів Феліпе-Кане. Перший прострілив від лінії поля, Кучеренко перевів м'яч на межу штрафного, де африканець прийняв сферу та за ідеальною траєкторією відправив у дальній кут.

Отже, "Ворскла" здобула непросту перемогу. Матч-відповідь – 3 серпня на виїзді. Переможець протистояння у наступному раунді зустрінеться із сильнішим у парі АПОЕЛа та "Войводіни". Перша зустріч команд завершилася перемогою кіпріотів (2:1).