УЕФА заменил "Ювентус" в еврокубках финалистом Лиги конференций

"Фиалки" сыграют в третьем по рангу европейском турнире второй год подряд. Турнирный путь тосканцев начнется с плей-офф квалификации.

"Фиорентина" заменила в турнирной сетке "Ювентус". Туринцы потеряли место в Лиге конференций из-за нарушения финансового фэйр-плей. "Старая синьора" также должна оплатить 10 млн евро штрафа, который может возрасти вдвое с новыми нарушениями в три грядущих финансовых года.

В сезоне 2022/23 флорентийцы финишировали на 8-й строчке Серии А и должны были остаться без еврокубков. Также "фиалки" дошли до финала Лиги конференций, где уступили лондонскому "Вест Хэму" (1:2). В финале же Кубка Италии "Фиорентина" проиграла "Интеру" с тем же счетом.

Жеребьевка плей-офф Лиги конференций состоится 7 августа. "Фиалки" будут сеяны на этой стадии турнира. Матчи последнего отборочного этапа перед групповым этапом сыграют 24 августа и 31 августа.