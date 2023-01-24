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УЕФА оставит в силе футбольный бан для России, - Sky News

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Швейцария, Вторник 24 января 2023 16:03
УЕФА оставит в силе футбольный бан для России, - Sky News Фото: УЕФА оставила в силе футбольный бан для России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от европейских турниров в феврале прошлого года после вторжения в Украину и сейчас не собираются отменять запрет, ведь боевые действия России на украинской территории продолжаются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания, Россию также собираются лишить права проведения Суперкубка УЕФА - показательной мужской игры между победителями Лиги чемпионов. и Лиги Европы – который должен был состояться в Казани в августе.

В преддверии заседания исполнительного комитета УЕФА в среду, 25 января, руководство российского футбольного союза собирается провести переговоры с представителями руководящего органа европейского футбола для обсуждения возвращения клубов и национальных сборных в международные турниры.

Однако, по данным Sky News, пока идет война, начатая российским диктатором Владимиром Путиным, УЕФА не позволит вернуть российские команды.

Однако УЕФА хочет обсудить общее состояние российского футбола и внутреннюю ситуацию, чтобы подготовиться к тому, когда команды смогут вернуться к своим соревнованиям, если война закончится.

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Напомним, в прошлом году Россию дважды отстраняли от соревнований в санном спорте из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что президент УЕФА Чеферин отверг возвращение команд РФ в международный футбол в текущей ситуации.

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