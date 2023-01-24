УЕФА оставит в силе футбольный бан для России, - Sky News

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от европейских турниров в феврале прошлого года после вторжения в Украину и сейчас не собираются отменять запрет, ведь боевые действия России на украинской территории продолжаются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По данным издания, Россию также собираются лишить права проведения Суперкубка УЕФА - показательной мужской игры между победителями Лиги чемпионов. и Лиги Европы – который должен был состояться в Казани в августе.

В преддверии заседания исполнительного комитета УЕФА в среду, 25 января, руководство российского футбольного союза собирается провести переговоры с представителями руководящего органа европейского футбола для обсуждения возвращения клубов и национальных сборных в международные турниры.

Однако, по данным Sky News, пока идет война, начатая российским диктатором Владимиром Путиным, УЕФА не позволит вернуть российские команды.

Однако УЕФА хочет обсудить общее состояние российского футбола и внутреннюю ситуацию, чтобы подготовиться к тому, когда команды смогут вернуться к своим соревнованиям, если война закончится.