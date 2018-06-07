УЕФА закрыл дело о появлении флага "ДНР" на матче "Рома" - "Шахтер"

Итальянский клуб наказан лишь за пиротехнику во время поединка

Дисциплинарный орган УЕФА закрыл производство за появление на трибунах символики так называемой "ДНР" во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Игра прошла 13 марта в Риме и закончилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды, которая по итогам двух встреч вышла в четвертьфинал.

После поединка УЕФА открыл дело в отношении итальянского клуба, обвинив его в нарушении трех пунктов дисциплинарного регламента организации: использование и бросание на поле пиротехники; затягивание игрового времени мальчиками, подающими мячи; запрещенный баннер.

После рассмотрения дела контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция решила оштрафовать "Рому" на семь тысяч евро за использование пиротехники, предупредить за затягивание игрового времени и закрыть дисциплинарное производство по поводу демонстрации запрещенного баннера.

uefa, fare, lch, romafc, shakhtar, chempionsleague Агов, FARE! Матч Рома - Шахтар. Вболівальники Роми пронесли на стадіон ганчірку у вигляді прапора "днр". Маємо надію, що футбольний клуб Рома за це понесе покарання. #uefa #fare #lch #romafc #shakhtar #chempionsleague Опубліковано Supporters Ukraine 14 березень 2018 р.

Напомним, ранее Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА с просьбой запретить символику так называемых "ДНР" и "ЛНР".