УЄФА закрив справу про появу прапора "ДНР" на матчі "Рома" - "Шахтар"

Італійський клуб покараний лише за піротехніку під час поєдинку

Дисциплінарний орган УЄФА закрив провадження за появу на трибунах символіки так званої "ДНР" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ромою" і "Шахтарем". Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Гра пройшла 13 березня в Римі і закінчилася з рахунком 1:0 на користь італійської команди, яка за підсумками двох зустрічей вийшла в чвертьфінал.

Після поєдинку УЄФА відкрив справу стосовно італійського клубу, звинувативши його в порушенні трьох пунктів дисциплінарного регламенту організації: використання і кидання на поле піротехніки; затягування ігрового часу хлопчиками, що подають м'ячі; заборонений банер.

Після розгляду справи контрольно-етична і дисциплінарна інстанція вирішила оштрафувати "Рому" на сім тисяч євро за використання піротехніки, попередити за затягування ігрового часу і закрити дисциплінарне провадження щодо демонстрації забороненого банера.

uefa, fare, lch, romafc, shakhtar, chempionsleague Агов, FARE! Матч Рома - Шахтар. Вболівальники Роми пронесли на стадіон ганчірку у вигляді прапора "днр". Маємо надію, що футбольний клуб Рома за це понесе покарання. #uefa #fare #lch #romafc #shakhtar #chempionsleague Опубліковано Supporters Ukraine 14 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше Федерація футболу України звернулася до УЄФА з проханням заборонити символіку так званих "ДНР" і "ЛНР".