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УЄФА винесе рішення щодо матчу Швейцарія - Україна наступного тижня

Ньйон, П'ятниця 20 листопада 2020 15:05
УЄФА винесе рішення щодо матчу Швейцарія - Україна наступного тижня
Фото: Україна - Швейцарія (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Вера Олейник

Рішення щодо долі заключного матчу у групі Ліги націй між збірними Швейцарії та України не буде винесено сьогодні, як про це повідомлялось раніше. Сторони до понеділка, 23 листопада, повинні надати письмові пояснення УЄФА щодо скасованої гри в Люцерні.

Про це повідомляє Футбол 24.

Контрольно-дисциплінарний комітет після докладного вивчення всіх наявних матеріалів повинен прийняти остаточне рішення вже наступного тижня.

Українська сторона повинна додати до справи результати тестів своєї делегації, які команда здала після повернення до Києва.

Нагадаємо, матч останнього туру не відбувся через рішення медичних органів Люцерна, де повинна була відбутися гра, відправити всю збірну України на карантин. Хоча команда Андрія Шевченка була готові зіграти, бо мала в складі понад 13 футболістів з негативним тестом на коронавірус.

Головний лікар Люцерна пояснив своє рішення тим, що ситуація з коронавірусом у "синьо-жовтій" команді за останні дні стала неконтрольована.

Українська сторона сподівалася вирішити долю протистояння на полі, але не могла зібрати іншу команду найближчими днями.

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