УЕФА выбрал первых обладателей новой награды в Лиге чемпионов

Защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стали первыми обладателями призов лучшему игроку матча 1/8 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

"Матрасники" сумели одержать победу в игре против действующего обладателя трофея "Ливерпуля" (1:0), в которой Лоди смог нейтрализовать лидера английской команды Мохамеда Салаха. В свою очередь, Холанд в матче против "Пари Сен-Жермен" (2:1) оформил дубль в ворота парижан, доведя свою результативность в нынешней Лиге чемпионов до 10 забитых голов и поднявшись на первое место в списке бомбардиров.

Игроки получили специальные награды от УЕФА, которые были учреждены накануне плей-офф Лиги чемпионов. Такие статуэтки отныне будут получать лучшие игроки всех матчей основной сетки турнира.