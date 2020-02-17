УЕФА учредил новую награду для футболистов в Лиге чемпионов

Фото: новая награда лучшему игроку матча в Лиге чемпионов (uefa.com)

Вручать ее будут технические наблюдатели

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил новую награду - она будет вручаться лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов, начиная с предстоящих встреч 1/8 финала. Об этом сообщает пресс-служба организации.

После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам фэйр-плей.

Как говорится в заявлении, определять лучших в каждом матче будут технические наблюдатели УЕФА, которые будут присутствовать на стадионах.

В ближайших поединках это будут главные тренеры сборной Англии Гарет Саутгейт, сборной Бельгии Роберто Мартинес, женской сборной Англии Фил Невилл, бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин, экс-защитник "Реала" Айтор Каранка и другие эксперты.

Первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся завтра, 18 февраля. Заключительные встречи данной стадии турнира пройдут 17 марта.

Напомним, на плей-офф Лиги чемпионов заявлены два футболиста сборной Украины.