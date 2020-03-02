УЕФА выбрал хозяина финала Лиги Европы 2022 года

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил проведение финалов клубных турниров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение исполкома.

Так, решающий поединок Лиги Европы 2022 года состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", вмещающий 67 215 болельщиков. Он является одним из мест проведения матчей в рамках чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Суперкубок УЕФА-2022 примет Олимпийский стадион Хельсинки, а следующий - "Казань Арена".

Финал женской Лиги чемпионов 2022 года состоится на туринском "Ювентус Стэдиум", а на следующий год на стадионе ПСВ в Эйндховене.

Перед голосованием Федерация футбола Албании сняла кандидатуру Тираны на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 и 2023 годах.

Следующая встреча исполкома УЕФА пройдет 27 мая в Гданьске перед финалом Лиги Европы

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Напомним, УЕФА определил хозяев финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов.

Финал Лиги Европы 2021 пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", рассчитанный на 45 500 зрителей.