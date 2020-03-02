УЄФА вибрав господаря фіналу Ліги Європи 2022 року

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив проведення фіналів клубних турнірів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення виконкому.

Так, вирішальний поєдинок Ліги Європи 2022 року відбудеться в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".

Суперкубок УЄФА-2022 прийме Олімпійський стадіон Гельсінкі, а наступний - "Казань Арена".

Фінал жіночої Ліги чемпіонів 2022 року відбудеться на туринському "Ювентус Стедіум", а на наступний рік на стадіоні ПСВ в Ейндховені.

Нагадаємо, УЄФА визначив господарів фіналів Ліги чемпіонів 2021, 2022 і 2023 років.