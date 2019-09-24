УЕФА определил хозяев трех финалов Лиги чемпионов

Также были выбраны город, которые примут финал Лиги Европы и Суперкубок УЕФА
Во время заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены хозяева финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение исполкома.
За два года решающий матч главного еврокубка примет российский Санкт-Петербург, через год после этого поединок состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене", а затем - в Лондоне на "Уэмбли", что будет приурочено к столетнему юбилею открытия старого стадиона.
Также на заседании Севилья была выбрана местом проведением финала Лиги Европы УЕФА 2021 года.
Sevilla’s Ramón Sánchez Pizjuán stadium will host the 2021 UEFA @EuropaLeague final. #UEFAExCo #UEL pic.twitter.com/0myGTx4mFA— UEFA (@UEFA) September 24, 2019
Также был выбран город Белфаст в Северной Ирландии. Матч пройдет на стадионе "Виндзор Парк".
На проведение Суперкубка претендовал Харьков, стадион "Металлист".
Также среди кандидатов были Хельсинки (Финляндия) и Минск (Беларусь).
Напомним, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2020 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.