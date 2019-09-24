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УЕФА определил хозяев трех финалов Лиги чемпионов

Новости » Спорт    24.09.2019 - 20:57
УЕФА определил хозяев трех финалов Лиги чемпионов

Также были выбраны город, которые примут финал Лиги Европы и Суперкубок УЕФА

Во время заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены хозяева финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение исполкома.

За два года решающий матч главного еврокубка примет российский Санкт-Петербург, через год после этого поединок состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене", а затем - в Лондоне на "Уэмбли", что будет приурочено к столетнему юбилею открытия старого стадиона.

Также на заседании Севилья была выбрана местом проведением финала Лиги Европы УЕФА 2021 года.

Также был выбран город Белфаст в Северной Ирландии. Матч пройдет на стадионе "Виндзор Парк".

На проведение Суперкубка претендовал Харьков, стадион "Металлист".

Также среди кандидатов были Хельсинки (Финляндия) и Минск (Беларусь).

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2020 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

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