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УЄФА визнав помилку арбітра в найскандальнішому епізоді Євро-2024

Фото: Марк Кукурелья поставив "Фурію Роху" на межу вильоту з Євро-2024 (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Андрій Костенко

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підтвердив, що в 1/4 фіналу цьогорічного чемпіонату Європи між збірними Німеччини та Іспанії майбутніх переможців турніру треба було покарати пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.

Суперечливий епізод трапився в овертаймі поєдинку. За рахунку 1:1 німець Джамал Мусіала влучив у руку Марка Кукурельї, коли той перебував у власному штрафному майданчику.

Рефері Ентоні Тейлор порушення правил не зафіксував. Не надали кваліфікованої допомоги британцю і колеги з VAR. Зрештою, на 120-й хвилині іспанці забили вирішальний гол та вийшли у півфінал. Згодом "Фурія Роха" ще й виграла Євро-2024.

Через понад два місяці після скандального моменту комітет арбітрів УЄФА повідомив суддям, що цей епізод повинен був закінчитись призначенням одинадцятиметрового у ворота Іспанії. Комітет вказав на помилку і судді в полі, і арбітра VAR.

Хоч Кукурелья в цьому епізоді не заслуговував на жовту картку, але пенальті мав бути призначений. Відтепер подібні епізоди трактуватимуться саме так у методичних рекомендаціях для вивчення арбітрами УЄФА. Комітет арбітрів періодично аналізує складні епізоди, що виникають у матчах збірних та єврокубків, щоб уніфікувати критерії суддівства.

 

 

До слова, УЄФА призначив "поганого" поліцейського на матч "Динамо" у Лізі Європи.

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