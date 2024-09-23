ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" – "Лаціо": УЄФА призначив "поганого" поліцейського на матч Ліги Європи

Гамбург, Понеділок 23 вересня 2024 15:22
UA EN RU
"Динамо" – "Лаціо": УЄФА призначив "поганого" поліцейського на матч Ліги Європи Фото: "Біло-сині" розпочнуть турнір номінально домашнім матчем (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між київським "Динамо" та римським "Лаціо" в основному раунді Ліги Європи 2024/25 розсудить бригада арбітрів із Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Динамо" – "Лаціо" відбудеться в німецькому Гамбурзі 25 вересня. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Поліцейський з Родоса Тасос Сідіропулос буде головним рефері поєдинку. Статус арбітра ФІФА він отримав ще в 2011 році, а з українськими командами перетинався 11 разів. Спогади "біло-синіх" про грека негативні – "Динамо" мінімально програло бельгійському "Генку" на груповому етапі Ліги Європи 2013/14.

Суддями на лінії будуть співвітчизники Сідіропулоса – Поліхроніс Костарас і Лазарос Дімітріадіс. Четвертим рефері стане грек Вассіліс Фотіас. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Ангелос Евангелу та бельгієць Брам Ван Дріссхе.

"Динамо" в сезоні 2024/25

Кияни зіграли 6 матчів у рамках української Прем'єр-ліги. Підопічні Олександра Шовковського здобули 5 перемог, звели внічию поєдинок зі львівським "Рухом" і лідирують в турнірній таблиці (16 очок).

На євроарені "Динамо" розпочало виступи з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Там столичний гранд пройшов белградський "Партизан" (6:2, 3:0) та шотландський "Рейнджерс" (1:1, 2:0). У плей-офф кваліфікації кияни вилетіли від австрійського "Зальцбурга" (0:2, 1:1).

У загальному раунді Ліги Європи "Динамо" зіграє 8 матчів. Останній матч запланований на 30 січня – проти латвійської РФШ.

До слова, раніше підготували прев'ю Ліги Європи на старті основного раунду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УЕФА Лацио
NEWS
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади