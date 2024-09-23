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УЕФА признал ошибку арбитра в самом скандальном эпизоде ​​Евро-2024

Фото: Марк Кукурелья поставил "Фурию Роху" на грань вылета из Евро-2024 (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Андрей Костенко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что в 1/4 финала чемпионата Европы этого года между сборными Германии и Испании будущих победителей турнира нужно было наказать пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.

Противоречивый эпизод случился в овертайме поединка. При счете 1:1 немец Джамал Мусиала попал в руку Марку Кукурелье, когда тот находился в собственной штрафной.

Рефери Энтони Тейлор нарушение правил не зафиксировал. Не предоставили квалифицированную помощь британцу и коллеги из VAR. В конце концов, на 120-й минуте испанцы забили решающий гол и вышли в полуфинал. Впоследствии "Фурия Роха" еще и выиграла Евро-2024.

Через два месяца после скандального момента комитет арбитров УЕФА сообщил судьям, что этот эпизод должен был закончиться назначением одиннадцатиметрового в ворота Испании. Комитет указал на ошибку и судьи в поле, и арбитра VAR.

Хотя Кукурелья в этом эпизоде ​​не заслуживал желтой карточки, но пенальти должен был быть назначен. Отныне подобные эпизоды будут трактоваться именно так в методических рекомендациях для изучения арбитрами УЕФА. Комитет арбитров периодически анализирует сложные эпизоды, возникающие в матчах сборных и еврокубков, чтобы унифицировать критерии судейства.

 

 

К слову, УЕФА назначил "плохого" полицейского на матч "Динамо" в Лиге Европы.

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