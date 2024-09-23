УЕФА признал ошибку арбитра в самом скандальном эпизоде ​​Евро-2024

Противоречивый эпизод случился в овертайме поединка. При счете 1:1 немец Джамал Мусиала попал в руку Марку Кукурелье, когда тот находился в собственной штрафной.

Рефери Энтони Тейлор нарушение правил не зафиксировал. Не предоставили квалифицированную помощь британцу и коллеги из VAR. В конце концов, на 120-й минуте испанцы забили решающий гол и вышли в полуфинал. Впоследствии "Фурия Роха" еще и выиграла Евро-2024.

Через два месяца после скандального момента комитет арбитров УЕФА сообщил судьям, что этот эпизод должен был закончиться назначением одиннадцатиметрового в ворота Испании. Комитет указал на ошибку и судьи в поле, и арбитра VAR.

Хотя Кукурелья в этом эпизоде ​​не заслуживал желтой карточки, но пенальти должен был быть назначен. Отныне подобные эпизоды будут трактоваться именно так в методических рекомендациях для изучения арбитрами УЕФА. Комитет арбитров периодически анализирует сложные эпизоды, возникающие в матчах сборных и еврокубков, чтобы унифицировать критерии судейства.