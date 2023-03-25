УЕФА отреагировал на призыв Европарламента отстранить Беларусь от футбола

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportschau .

Президент организации Александер Чеферин вынесет вопрос о будущем сборных и клубах Беларуси на ближайшее заседание исполкома УЕФА. Функционер анонсировал обсуждение в письмах более сотни европарламентариев.

В середине марта большая группа депутатов Европарламента обратилась к Чеферину с обращением о недопустимости участия белорусских команд в квалификации к Евро-2024. По мнению политиков, дальнейшие выступления сборной Беларуси и местных клубов под эгидой УЕФА обязательно будут использованы тамошними пропагандистами для отбеливания режима.

Заседание исполкома УЕФА состоится 4 апреля в Лиссабоне. На следующий же день состоится конгресс организации. В отличие от России, сборная Беларуси осенью приняла участие в жеребьевке отбора к чемпионату Европы.

Пока на Беларусь не наложены ограничения, национальная команда будет стартовать в квалификации к Евро-2024. В частности, 25 марта белорусы встретятся со Швейцарией, а 28 марта сыграют против Румынии. Единственное ограничение – проведение домашних матчей на нейтральных полях.