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УЕФА отреагировал на призыв Европарламента отстранить Беларусь от футбола

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Ньон, Суббота 25 марта 2023 10:12
УЕФА отреагировал на призыв Европарламента отстранить Беларусь от футбола Фото: Сборная Беларуси 25 марта начнет отбор к Евро-2024 (facebook.com/belarusff)
Автор: Антон Федорцив

Обсудить отстранение белорусских команд от выступлений на международной арене решил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportschau.

Президент организации Александер Чеферин вынесет вопрос о будущем сборных и клубах Беларуси на ближайшее заседание исполкома УЕФА. Функционер анонсировал обсуждение в письмах более сотни европарламентариев.

В середине марта большая группа депутатов Европарламента обратилась к Чеферину с обращением о недопустимости участия белорусских команд в квалификации к Евро-2024. По мнению политиков, дальнейшие выступления сборной Беларуси и местных клубов под эгидой УЕФА обязательно будут использованы тамошними пропагандистами для отбеливания режима.

Заседание исполкома УЕФА состоится 4 апреля в Лиссабоне. На следующий же день состоится конгресс организации. В отличие от России, сборная Беларуси осенью приняла участие в жеребьевке отбора к чемпионату Европы.

Пока на Беларусь не наложены ограничения, национальная команда будет стартовать в квалификации к Евро-2024. В частности, 25 марта белорусы встретятся со Швейцарией, а 28 марта сыграют против Румынии. Единственное ограничение – проведение домашних матчей на нейтральных полях.

К слову, ранее собрали главные факты о старте квалификации к Евро-2024.

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