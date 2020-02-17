УЄФА запровадив нову відзнаку для футболістів у Лізі чемпіонів

Фото: нова нагорода найкращому гравцеві матчу в Лізі чемпіонів (uefa.com)

Вручати її будуть технічні спостерігачі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) запровадив нову відзнаку - вона вручатиметься найкращому гравцеві матчу плей-офф Ліги чемпіонів, починаючи з майбутніх зустрічей 1/8 фіналу. Про це повідомляє пресслужба організації.

Після фінального свистка футболіст отримає нагороду в знак визнання його ролі у вирішальних епізодах, тактичної зрілості, винахідливості, натхнення, видатної техніки і вірності принципам фейр-плей.

Як мовиться у заяві, визначати кращих в кожному матчі будуть технічні спостерігачі УЄФА, які будуть присутні на стадіонах.

У найближчих поєдинках це будуть головні тренери збірної Англії Гарет Саутгейт, збірної Бельгії Роберто Мартінес, жіночої збірної Англії Філ Невілл, колишній нападник збірної Ірландії Роббі Кін, екс-захисник "Реала" Айтор Каранка та інші експерти.

Перші матчі 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів відбудуться завтра, 18 лютого. Прикінцеві зустрічі даній стадії турніру відбудуться 17 березня.

Нагадаємо, на плей-офф Ліги чемпіонів заявлені два футболісти збірної України.