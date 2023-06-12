УЄФА склав команду сезону в Лізі чемпіонів: повна домінація "Манчестер Сіті"

Панель спостерігачів УЄФА відзначила найкращих футболістів чергового розіграшу головного єврокубка. Передусім вони склали команду сезону за схемою 4-2-1-3.

Місце у воротах відійшло воротарю мадридського "Реала" Тібо Куртуа, а лінію оборони склали дуети обох фіналістів – Кайл Вокер і Рубен Діаш із "Манчестер Сіті", а також Алессандро Бастоні та Федеріко Дімарко з міланського "Інтера". Натомість в опорній зоні ще два представники "містян" – Джон Стоунз і Родрі.

Хавбеку "Сіті" Кевіну Де Брюйне дісталася позиція під нападниками. Лінію ж атаки сформувало тріо виконавців. Бернарду Сілва ("Ман Сіті") та Вінісіус Жуніор ("Реал") опинилися на флангах, а роль центрфорварда забрав бомбардир "містян" Ерлінг Холанд.

Відзначили функціонери найкращих і в номінаціях Футболіст сезону та Найкращий молодий гравець. Перша нагорода дісталася хавбеку "Манчестер Сіті" Родрі, який відзначився переможним голом у фіналі. Тим часом зірка італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія забрав приз для молоді.