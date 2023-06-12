RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЕФА составил команду сезона в Лиге чемпионов: полная доминация "Манчестер Сити"

Фото: Половина состава "Манчестер Сити" попала в команду сезона 2022/23 (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона 2022/23 обнародовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В состав команды попали 7 представителей английского "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Панель наблюдателей УЕФА отметила лучших футболистов очередного розыгрыша главного еврокубка. В первую очередь они составили команду сезона по схеме 4-2-1-3.

Место в воротах отошло вратарю мадридского "Реала" Тибо Куртуа, а линию обороны составили дуэты обоих финалистов – Кайл Уокер и Рубен Диаш из "Манчестер Сити", а также Алессандро Бастони и Федерико Димарко из миланского "Интера". В опорной зоне еще два представителя "горожан" – Джон Стоунз и Родри.

Хавбеку "Сити" Кевину Де Брюйне досталась позиция под нападающими. Линию же атаки сформировало трио исполнителей. Бернарду Силву ("Ман Сити") и Винисиус Жуниор ("Реал") оказались на флангах, а роль центрфорварда забрал бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд.

Отметили функционеры лучших и в номинациях Футболист сезона и Лучший молодой игрок. Первая награда досталась хавбеку "Манчестер Сити" Родри, отличившемуся победным голом в финале. Тем временем звезда итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия взял приз для молодежи.

Напомним, английский "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов во втором финале за три года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер СитиЛига Чемпионов