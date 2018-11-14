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УЕФА открыл дело после матча Лиги Европы "Ворскла" - "Карабах"

Новости » Спорт    14.11.2018 - 16:43
УЕФА открыл дело после матча Лиги Европы "Ворскла" - "Карабах"
Фото: (facebook.com/fcvorskla)

Его рассмотрят 13 декабря

Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине начал дисциплинарное расследование в отношении "Ворсклы" и "Карабаха" после матча 4 тура Лиги Европы. Об этом сообщает азербайджанское издание Report со ссылкой на пресс-службу союза.

Дело открыто за поведение фанатов на матче этих команд в Полтаве по статье "Бросание на поле предметов и использование пиротехники".

На 50 минуте матча украинские фанаты зажгли файеры, после чего судья остановил игру на 4 минуты, а на 65 минуте уже азербайджанские болельщики использовали пиротехнику, также заставило главного арбитра матча приостановить игру.

Заседание по этому делу состоится 13 декабря, а свой заключительный домашний матч в Лиге Европы "Ворскла" проведет 29 ноября против лондонского "Арсенала".

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