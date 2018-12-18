УЄФА розслідує поведінку фанатів "Челсі" на матчі Ліги Європи

Фото: матч "Челсі" - "Віді" (twitter.com/chelseafc)

Про результати розслідування буде оголошено в середині січня

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про початок розслідування поведінки вболівальників "Челсі" під час матчу заключного туру групового етапу Ліги Європи з угорським "Віді" (2:2). Про це інформує сайт організації.

Представники дисциплінарного комітету організації найближчим часом проведуть розслідування вигуків фанатів лондонської команди, які носили расистський характер. Про результати розслідування буде оголошено в середині січня.

Раніше повідомлялося, що фанати англійської команди під час зустрічі, яка пройшла 13 грудня в Будапешті, скандували антисемітські кричалки. Пізніше "Челсі" виступив із заявою, в якому засудив антисемітизм і будь-які інші форми релігійної або расової ненависті і пообіцяв покарати винних.

Нагадаємо, УЄФА може виключити "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів.