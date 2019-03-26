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УЕФА расследует поведение болельщиков на матче "Динамо" - "Челси"

Новости » Спорт    26.03.2019 - 16:06
УЕФА расследует поведение болельщиков на матче "Динамо" - "Челси"
Фото: "Динамо" - "Челси" (facebook.com/fcdynamoua)

Инспектор дисциплинарного комитета изучит жалобу английского клуба

УЕФА начал расследование по итогам жалобы лондонского "Челси" на поведение болельщиков киевского "Динамо" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы (5:0). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Инспектор дисциплинарного комитета изучит жалобу английского клуба и определит, есть ли достаточные основания для открытия дисциплинарного дела против киевского "Динамо".

Ранее "Челси" заявил, что во втором тайме фанаты киевлян скандировали кричалки расистского характера в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. "Динамо" позднее выступило с заявлением, в котором отрицал проявления дискриминации во время матча.

Также УЕФА открыл дисциплинарное дела по итогам матча 2 тура квалификации чемпионата Европы-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5) в ходе которого болельщики из Черногории скандировали расистские выкрики в адрес футболистов англичан, в частности защитника Дэнни Роуза.

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