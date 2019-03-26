ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЄФА розслідує поведінку вболівальників на матчі "Динамо" - "Челсі"

Новини » Спорт    26.03.2019 - 16:06
УЄФА розслідує поведінку вболівальників на матчі "Динамо" - "Челсі"
Фото: "Динамо" - "Челсі" (facebook.com/fcdynamoua)

Інспектор дисциплінарного комітету вивчить скаргу англійського клубу

УЄФА почав розслідування за підсумками скарги лондонського "Челсі" на поведінку уболівальників київського "Динамо" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи (5:0). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Інспектор дисциплінарного комітету вивчить скаргу англійського клубу і визначить, чи є достатні підстави для відкриття дисциплінарної справи проти київського "Динамо".

Раніше "Челсі" заявив, що в другому таймі фанати киян скандували кричалки расистського характеру на адресу нападника Каллума Хадсона-Одоі. "Динамо" пізніше виступило із заявою, в якому заперечував прояви дискримінації під час матчу.

Також УЄФА порушив дисциплінарну справи за підсумками матчу 2 туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 між збірними Чорногорії та Англії (1:5) під час якого вболівальники з Чорногорії скандували расистські вигуки на адресу футболістів англійців, зокрема захисника Денні Роуза.

Роналду уникнув дискваліфікації за непристойний жест в матчі з "Атлетіко" ФІФА розгляне апеляцію "Челсі" до літнього трансферного вікна
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ДинамоУЕФАЧелсиЛіга ЄвропирозслідуванняЧерногориясборная Англиирасизм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся