УЄФА розслідує поведінку вболівальників на матчі "Динамо" - "Челсі"

Фото: "Динамо" - "Челсі" (facebook.com/fcdynamoua)

Інспектор дисциплінарного комітету вивчить скаргу англійського клубу

УЄФА почав розслідування за підсумками скарги лондонського "Челсі" на поведінку уболівальників київського "Динамо" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи (5:0). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Інспектор дисциплінарного комітету вивчить скаргу англійського клубу і визначить, чи є достатні підстави для відкриття дисциплінарної справи проти київського "Динамо".

Раніше "Челсі" заявив, що в другому таймі фанати киян скандували кричалки расистського характеру на адресу нападника Каллума Хадсона-Одоі. "Динамо" пізніше виступило із заявою, в якому заперечував прояви дискримінації під час матчу.

Також УЄФА порушив дисциплінарну справи за підсумками матчу 2 туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 між збірними Чорногорії та Англії (1:5) під час якого вболівальники з Чорногорії скандували расистські вигуки на адресу футболістів англійців, зокрема захисника Денні Роуза.