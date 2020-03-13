УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши всех текущих матчей в турнирах под эгидой организации в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Сюда относятся ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состоятся 17 и 18 марта, а также все ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, запланированные на 19 марта.

Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее.

В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на 20 марта, также откладываются.

Напомним, УЕФА созывает срочную встречу представителей 55 ассоциаций на вторник, 17 марта, для обсуждения ситуации с коронавирусом.

В четверг, 19 марта, в Харькове на ОСК "Металлист" должен был состояться ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург". Первая встреча команда прошла при пустых трибунах из-за принятых мер безопасности в связи с распространением коронавируса.