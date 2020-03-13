УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення призупинити розіграші всіх поточних ігор в турнірах під егідою організації у зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні на сайті УЄФА.

Сюди відносяться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні були відбутися 17 і 18 березня, а також всі поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, заплановані на 19 березня.

Рішення про те, коли відбудуться дані матчі, буде прийнято пізніше.

У результаті перенесення матчів жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи, заплановані на 20 березня, також відкладаються.

Нагадаємо, УЄФА скликає термінову зустріч на вівторок, 17 березня, для обговорення ситуації з коронавірусом.

У четвер, 19 березня, в Харкові повинен був відбутися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" - "Вольфсбург".