УЕФА принял решение о судьбе сезона 2019/20

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все же решил разрешить досрочное завершение чемпионатов из-за коронавируса, но при определенных обстоятельствах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз УЕФА.

На сегодняшнем заседании в режиме видеоконференции Исполнительный комитет УЕФА принял ряд важных решений относительно судьбы сезона 2019/20.

Так, организация призвала национальные федерации принять все возможные меры, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах и распределить места в еврокубках по обычному принципу. При этом УЕФА разрешил национальным федерациям менять формат чемпионатов, если нет возможности завершить текущий сезон вовремя.

Кроме того, УЕФА разрешил досрочное завершение чемпионатов, но только в следующих случаях:

официальный запрет на проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение сезона невозможны в приемлемые сроки до начала следующего сезона;

непреодолимые экономические проблемы, которые делают невозможным продолжение сезона.

В случае, если внутренние турниры будут досрочно прекращены, Союз требует от национальной ассоциации выбрать клубы, которые будут участвовать в еврокубковом сезоне 2020/21 на основании спортивных достижений в сезоне 2019/20. Однако УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске к своим турнирам любому из предложенных федерациями клубов.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянская Серия А решила доиграть сезон. Соответствующее решение было принято, несмотря на то, что семь клубов выступили за немедленное завершение сезона.