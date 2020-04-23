ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЕФА принял решение о судьбе сезона 2019/20

Новости » Спорт     23.04.2020 - 21:22
УЕФА принял решение о судьбе сезона 2019/20
Иллюстративное фото (uefa.com)

УЕФА разрешил досрочное завершение чемпионатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все же решил разрешить досрочное завершение чемпионатов из-за коронавируса, но при определенных обстоятельствах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз УЕФА.

На сегодняшнем заседании в режиме видеоконференции Исполнительный комитет УЕФА принял ряд важных решений относительно судьбы сезона 2019/20.

Так, организация призвала национальные федерации принять все возможные меры, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах и распределить места в еврокубках по обычному принципу. При этом УЕФА разрешил национальным федерациям менять формат чемпионатов, если нет возможности завершить текущий сезон вовремя.

Кроме того, УЕФА разрешил досрочное завершение чемпионатов, но только в следующих случаях:

  • официальный запрет на проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение сезона невозможны в приемлемые сроки до начала следующего сезона;
  • непреодолимые экономические проблемы, которые делают невозможным продолжение сезона.

В случае, если внутренние турниры будут досрочно прекращены, Союз требует от национальной ассоциации выбрать клубы, которые будут участвовать в еврокубковом сезоне 2020/21 на основании спортивных достижений в сезоне 2019/20. Однако УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске к своим турнирам любому из предложенных федерациями клубов.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянская Серия А решила доиграть сезон. Соответствующее решение было принято, несмотря на то, что семь клубов выступили за немедленное завершение сезона.

Чехия планирует сократить выход из карантина на две недели Хорватия начинает постепенный выход из карантина с 27 апреля
Новости Украины УЕФАФутболспортКоронавирус
News
On Top