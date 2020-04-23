УЄФА ухвалив рішення про долю сезону 2019/20

Ілюстративне фото (uefa.com)

УЄФА дозволив дострокове завершення чемпіонатів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) все ж вирішив дозволити дострокове завершення чемпіонатів через коронавірус, але за певних обставин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз УЄФА.

На сьогоднішньому засіданні в режимі відеоконференції Виконавчий комітет УЄФА ухвалив низку важливих рішень щодо долі сезону 2019/20.

Так, організація закликала національні федерації вжити всіх можливих заходів щоб дограти сезон у вищих дивізіонах та розподілити місця у єврокубках за звичайним принципом. При цьому УЄФА дозволив національним федераціям змінювати формат чемпіонатів, якшо немає змоги завершити поточний сезон вчасно.

Крім того, УЄФА дозволив дострокове завершення чемпіонатів, але тільки в наступних випадках:

офіційна заборона проведення спортивних змагань, через що продовження та завершення сезону не видаються можливими в прийнятні терміни до початку наступного сезону;

непереборні економічні проблеми, які роблять продовження сезону неможливим.

У разі, якщо внутрішні турніри будуть достроково припинені, Союз вимагає від національної асоціації вибрати клуби, які будуть брати участь в єврокубковому сезоні 2020/21 на підставі спортивних досягнень в сезоні 2019/20. Однак УЄФА залишає за собою право відмовити в допуску до своїх турнірів будь-якому з запропонованих федераціями клубів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійська Серія А вирішила дограти сезон. Відповідне рішення було ухвалено, попри те, що сім клубів виступили за негайне завершення сезону.